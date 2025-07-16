الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرار بإيقاف منح تأشيرات الزيارة العائلية لفئات محددة من المقيمين والزائرين قرار أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات مشروعة، لكنه في الحقيقة جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، وتنظيم الهجرة، ومكافحة التجاوزات النظامية كحعسه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن وقف تأشيرة الزيارة العائلية نهائيا لهؤلاء دون سابق إنذار!

تأشيرة الزيارة العائلية هي تأشيرة تسمح للمقيمين في المملكة باستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى (كالزوجة، الأب، الأم، الأبناء، الإخوة) للزيارة المؤقتة، والتي تتراوح مدتها عادة بين شهر وثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات.

هذه التأشيرة وفرت في السابق وسيلة إنسانية لتقوية الروابط الأسرية، وسمحت للمغتربين برؤية ذويهم ضمن إطار قانوني ومنظم.

لماذا أوقفت السعودية إصدارها لبعض الفئات في 2025؟

بحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات، جاء قرار إيقاف التأشيرات بناءً على جملة من الاعتبارات:

الحد من الهجرة غير النظامية

لاحظت الجهات المختصة تزايدًا ملحوظًا في محاولات التحايل على النظام من خلال تأشيرات الزيارة، حيث يقوم البعض باستقدام أقاربهم بنية الإقامة غير المشروعة، أو بهدف العمل، دون الحصول على إذن رسمي أو إقامة نظامية.

أسباب أمنية مباشرة

شملت التحريات الأمنية اكتشاف تورّط بعض الأفراد القادمين بتأشيرات زيارة في أنشطة مخالفة، سواء من الناحية الجنائية أو الأمنية وهو ما تطلب مراجعة شاملة للآليات السابقة ومنح التأشيرات بصرامة أكبر.

انتماءات مشبوهة

تم رصد حالات لأشخاص ينتمون إلى كيانات متطرفة أو تنظيمات غير مصرح بها، قدموا إلى المملكة بتأشيرات زيارة عائلية، وهو أمر لا يمكن التهاون معه في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

الحفاظ على التوازن السكاني داخل المملكة

الزيادة غير المدروسة في عدد الزوار قد تُثقل كاهل البنية التحتية، خاصة في المدن الكبرى، لذلك جاء القرار ضمن سياسة ضبط التوزيع السكاني وتنظيم تدفق الوافدين.

من هم الذين شملهم قرار الإيقاف؟

لم يكن القرار عامًا، بل استهدف فئات محددة بعناية وتشمل هذه الفئات: