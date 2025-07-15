الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب شهر رمضان المبارك من خلال تحديث وتنظيم الإجراءات الخاصة بتأشيرات العمرة وزارة الحج والعمرة أعلنت عن تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المعتمرين وضمان سلامتهم في ظل الإقبال المتزايد على العمرة عحقكذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأشيرات عمرة جديدة في السعودية - تعديل مدة الإقامة وصدمة بشأن منع بعض الدول العربية من إصدار هذه التأشيرات

أدخلت تعديلات على ضوابط تأشيرات العمرة لعام 2025، والتعديلات تتضمن منح المعتمرين فرصة الوصول إلى الأراضي السعودية قبل الموعد المحدد بحوالي 15 يوم وتحديد مدة التأشيرة بحد أقصى 90 يوم مع عدم السماح بتمديدها.

صلاحية تأشيرات العمرة ومدة الإقامة

تسعى المملكة أيضا لضبط تدفق المعتمرين عبر تحديد صلاحية التأشيرات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي صلاحيتها في 15 ذو القعدة من كل عام هجري وتستمر التأشيرات على هذا الشكل بالتنسيق مع وزارة الخارجية استعداد لموسم الحج السنوي.

شروط إصدار تأشيرات العمرة

تتضمن شروط إصدار تأشيرات العمرة عدة ضوابط من أجل تسهيل الإجراءات وضمان اتباع المعتمرين للقوانين والأنظمة ومن بين هذه الشروط:

جواز السفر يجب أن يكون صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب على المعتمر الالتزام بالمدة المحددة في التأشيرة.

أيضا يحظر على المعتمرين العمل في المملكة خلال فترة إقامتهم.

يجب الالتزام بالبرنامج المخصص من قبل شركات السياحة.

وقف إصدار تأشيرات العمرة لبعض الدول

قررت السلطات السعودية وقف إصدار تأشيرات العمرة غير المباشرة للقادمين من بعض الدول العربية مثل مصر وباكستان وذلك بعد استخدام التأشيرات بطرق غير سليمة مما دفع المملكة إلى اتخاذ هذه الخطوة لضمان الاستخدام الأمثل للتأشيرات.