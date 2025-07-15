الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موسم العمرة، أصدرت السلطات السعودية تحديثًا هامًا يتعلق بقائمة المحظورات للعمرة 2025، وهي مجموعة تعليمات تهدف إلى تنظيم الرحلات الدينية وضمان سلامة ضيوف الرحمن يأتي هذا التحديث كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين جودة الخدمات ومحاربة الأنشطة غير النظامية التي تهدد سلامة المعتمرين.

تحذير هام المسافرون لموسم العمرة 2025 تعرف على قائمة المحظورات والمفاجآت الجديدة لمصر

وزعت وزارة الحج والعمرة في السعودية قائمة تضم مجموعة من المواد والأغراض التي يمنع إدخالها، خاصة عند المرور عبر المنافذ البرية ومن أبرز الممنوعات لهذا العام: الهدايا، المكسرات، الملابس الجديدة، بالإضافة إلى الأغراض الشخصية التي لا تُستخدم مباشرة خلال أداء المناسك هذه التدابير تهدف إلى ضمان مرور آمن وسلس للمعتمرين ومنع أي محاولات للتهريب أو التجارة غير النظامية.

أسباب تحديث ضوابط العمرة

تركز المملكة من خلال هذه التحديثات على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تتضمن:

القضاء على الحملات الوهمية والبرامج غير المعتمدة التي تُضلل المعتمرين.

تعزيز تجربة ضيوف الرحمن من خلال توفير عبور سريع وتنظيم في جميع المنافذ.

التصدي للرحلات غير النظامية التي تعتمد على وسطاء وسماسرة مخالفين.

منع إدخال بضائع تجارية بطرق غير قانونية تحت غطاء العمرة.

تشديد الإجراءات في المنافذ البرية

كما تم الإشارة إليه، سيتواجد تشديد خاص هذا العام في المنافذ البرية، حيث يُمنع إدخال أي هدايا أو مكسرات أو ملابس جديدة يُطلب من المعتمرين التأكد من أن ما يحملونه يقتصر على الحاجيات الأساسية فقط لتفادي أي تأخير أو مصادرة لممتلكاتهم.

تعليمات لضمان رحلة آمنة

إلى جانب قائمة المحظورات، يتعين على المعتمرين استيفاء عدد من الشروط قبل بدء أداء العمرة، ومنها: