الرياض - كتبت رنا صلاح - قرر صندوق الغذاء والدواء اليوم الجمعة تعليق تسجيل مصنع أوروبيني للأدوية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز حماية صحة المواطنين.

الغذاء والدواء توقف تسجيل مصنع أوروبي بسبب مخالفات في التصنيع

وبحسب ما تم الإبلاغ عنه، فإن المصنع لم يتمكن من تلبية المعايير المطلوبة في تقييم سلامة منتجاته.

تعمل الهيئة بشكل دوري على مراجعة وتقييم جميع المصانع والشركات المساهمة في مجال الأدوية، وذلك لضمان تقديم الأدوية ذات الجودة العالية والتي تلبي احتياجات السوق.

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الزيارات التفقدية التي أكدت عدم مطابقة مصنع أوروبيني للمعايير المعتمدة.

الهيئة تؤكد على أهمية تحقيق أعلى مستويات الجودة

تسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات الغذائية والأدوية المتاحة للمستهلكين.

وقد أصدرت في الآونة الأخيرة عددا من القرارات لتعزيز هذا الجانب، بما في ذلك الشروط الصارمة للتسجيل والتفتيش الدوري على المصانع.

إتاحة الفرص للصناعات المحلية

على الرغم من هذا القرار، فإن الهيئة تعمل أيضا على دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها.

حيث تأمل في جذب استثمارات إضافية في مجال الصناعات الدوائية، مما يسهم في تحسين أداء السوق المحلي ويوفر مزيدا من الخيارات لقطاع الصحة.

تحث الهيئة المواطنين على متابعة أي تحديثات تتعلق بالأدوية المتاحة وضمان استخدام المنتجات الموثوق بها. كما تواصل دعم الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.