الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة عن إيقاف نشاط أحد مصانع المياه المعدنية في منطقة نجران وجاء هذا القرار بعد اكتشاف تجاوزات خطيرة تتعلق بارتفاع مستويات مادة البرومات في منتجات المصنع عن الحد المسموح به وفقًا للمعايير المحلية والدولية .� يعسدم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �

إغلاق مصنع مياه معدنية شهير في السعودية بسبب كارثة صحية .. احذروا شراؤه

أوضحت الهيئة أن قرار الإغلاق جاء عقب رصد مستويات مرتفعة من مادة البرومات في المياه المعبأة التي ينتجها المصنع حيث تعد البرومات مركبًا كيميائيًا قد يتشكل أثناء عملية تعقيم المياه باستخدام الأوزون، وعند تجاوز تركيزه الحد الآمن البالغ 10 ميكروغرامات لكل لتر، يمكن أن يشكل مخاطر صحية على المستهلكين. ​

ما هي مادة البرومات ولماذا تشكل خطرًا صحيًا؟

البرومات (BrO3-) هي مركب كيميائي يتكون نتيجة تفاعل الأوزون مع أيونات البروميد (Br-) الموجودة طبيعيًا في المياه أثناء عمليات التعقيم ورغم فعالية الأوزون في القضاء على الملوثات إلا أن تشكل البرومات كمنتج ثانوي قد يؤدي إلى مخاطر صحية عند استهلاكها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها. ​

إجراءات الهيئة لضمان سلامة المستهلكين

تؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها بمراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية والمشروبات في السوق السعودي وتشدد على ضرورة التزام جميع المصانع بالمعايير واللوائح المعتمدة لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلكين كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشكوك في جودتها عبر القنوات الرسمية المتاحة.​