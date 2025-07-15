الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم حالة من التقلبات الجوية، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تأثير الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار في مناطق عدة مثل نجران، الرياض، ومكة المكرمة قد تصل مدى الرؤية الأفقية إلى شبه انعدام في بعض الطرق، وبالأخص على الطريق الساحلي المؤدي إلى جازان لمتابعة المزيد من التفاصيل،

الأرصاد تحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية اليوم

من المتوقع أن تستمر فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة كما يمكن أن تسود الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة هذه الحالة الجوية قد تتطلب من الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، أشار التقرير إلى أن الرياح السطحية ستتسم بالتغيرات، حيث ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، ثم تتغير فترة الظهيرة إلى جنوبية غربية فشمالية غربية تصل سرعة الرياح إلى نحو 40 كم/ساعة في اتجاه خليج العقبة، بينما يظل قياس سرعة الرياح في الجزء الجنوبي بين 25 و50 كم/ساعة.

حالة البحر الأحمر في السعودية

يوضح التقرير أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر سيختلف، حيث يتراوح بين نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ويرتفع إلى متر ونصف باتجاه خليج العقبة بينما يمكن أن يصل ارتفاع الموج في الجزء الجنوبي إلى مترين ونصف حالة البحر ستظل خفيف الموج في الجزء الشمالي والأوسط، في حين سيكون متوسط الموج باتجاه خليج العقبة، وقد يشعر البعض بالموجات على الجانب الجنوبي.

أما بالنسبة للخليج العربي، فستكون الرياح في مزيج بين الجنوبية الشرقية إلى الجنوبية الغربية على الأجزاء الشمالية والأوسط، ومن الشرقية إلى الشمالية الشرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة تنحصر بين 10 و25 كم/ساعة، وارتفاع الموج سيكون بين نصف متر ومتر. سيكون البحر خفيف الموج في هذه المنطقة.

أخيرًا، تدعو الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للغبار والأتربة يُوصى بشدة بالابتعاد عن مجاري السيول خلال فترات هطول الأمطار الرعدية والحرص على متابعة التحديثات من المركز الوطني للأرصاد