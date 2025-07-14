الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق مركز المسجد النبوي إنجازاً ملحوظاً من خلال تقديم خدمات متميزة لأكثر من 187 ألف زائر خلال الفترة الأخيرة هذا النجاح يأتي ضمن جهود المركز لتحسين تجربة الزوار وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مما يعكس الأداء العالي للكوادر العاملة وجودة الخدمات المقدمة.

خدمات المسجد النبوي تستفيد منها أكثر من 187 ألف زائر

يشمل مركز المسجد النبوي مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى راحة الزوار وسعادتهم من بين هذه الخدمات خدمات الإرشاد والتوجيه، والمساعدة في تنظيم الزيارة، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة عن الأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية.

فريق العمل والتجهيزات

يضم مركز المسجد النبوي فريقاً مؤهلاً من المتخصصين الذين تم تدريبهم على أعلى المستويات لتقديم أفضل تجربة للزوار كما تم تجهيز المركز بأحدث التقنيات والمرافق لتسهيل الوصول وتقديم الخدمات بشكلٍ متكامل.

أثر الخدمات على الزوار

أشاد الزائرون بالتجربة الإيجابية التي عاشوها أثناء زيارتهم للمسجد النبوي، حيث أكد الكثير منهم أن الخدمات المقدمة ساهمت في تسهيل رحلتهم الروحية وقد أبدى الزوار رضاهم عن مستوى النظافة والتنظيم وكرم الضيافة.

خطط المستقبل

يعمل مركز المسجد النبوي على تطوير خدماته بشكل مستمر عبر تجديد استراتيجيات العمل واستحداث خدمات جديدة تلبي توقعات الزوار في المستقبل التزام المركز بجودة الخدمات يعكس الرؤية الطموحة لتقديم أفضل تجربة ممكنة لجميع الزوار.