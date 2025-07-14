الرياض - كتبت رنا صلاح - تابعت وزارة التجارة جهودها لمكافحة الغش التجاري من خلال تنفيذ أكثر من 171 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2025 يأتي هذا التوجه في إطار التزام الوزارة بحماية المستهلك وتعزيز المنافسة المشروعة.

التجارة 171 ألف زيارة تفتيشية لمكافحة الغش خلال الربع الثاني

في سياق هذه الجهود عملت فرق التفتيش التابعة للوزارة على مراقبة الأسواق في مختلف المناطق تم التركيز بشكل خاص على المحلات التجارية والمراكز التجارية للتأكد من التزامها بالأنظمة المعمول بها تساهم هذه الزيارات في الكشف عن المخالفات ومتابعة السلوكيات السلبية التي قد تؤثر على حقوق المستهلكين.

النتائج المحققة خلال الربع الثاني

خلال الفترة المذكورة تم رصد العديد من المخالفات التي تتعلق بالغش التجاري حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين هذه النتائج تعكس العمل الدؤوب الذي تبذله الوزارة لضمان سلامة المنتجات المباعة وحماية المستهلكين من الاحتيال.

رسالة الوزارة للمستهلكين

تؤكد وزارة التجارة التزامها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول كيفية حماية حقوقهم تدعو الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية مما يسهم في خلق بيئة تجارية صحية وآمنة.

يظل الجهد الذي تبذله وزارة التجارة في مكافحة الغش التجاري محط تقدير ويعكس مدى أهمية حماية المستهلكين.