الرياض - كتبت رنا صلاح - فرص عمل رائعة للمعلمين في السعودية! وزارة العمل تعلن عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف التعليمية المميزة في تخصصات (لغة إنجليزية، رياضيات، وعلوم) مع مزايا مغرية تشمل السكن المجاني، التأمين الطبي، ووسائل النقل . إذا كنت معلمًا مؤهلاً ولديك خبرة، لا تفوت الفرصة وقدم الآن للحصول على فرصة عمل مميزة في بيئة عمل محفزة صاجثج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرصة العمر .. وظائف مغرية للمعلمين في السعودية برواتب خيالية تصل إلى 70 ألف جنيه شهريًا لا تفوتها

بدأت وزارة العمل في استقبال طلبات التقديم لعدد 7 وظائف جديدة في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

2 معلم لغة إنجليزية.

2 معلمة علوم.

3 معلمات رياضيات.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط أن يتراوح عمر المتقدمين من 20 إلى 50 عامًا.

وظائف مغرية للمعلمين في السعودية

أعلنت الجهة المعنية عن توفير عدة مزايا للمُعلمين تشمل:

سكن مجاني.

تأمين طبي شامل.

وسائل انتقال وتذاكر سفر.

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن التسجيل مفتوح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات (لغة إنجليزية، رياضيات، وعلوم)، والذين لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات و بدأ التقديم من يوم الاثنين 7 أبريل 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني.