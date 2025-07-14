الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن المواعيد النهائية لإصدار تأشيرات العمرة والدخول والخروج من المملكة مشددة على أهمية الالتزام بهذه المواعيد لتجنب المخالفات والعقوبات المحتملة وذلك في إطار تنظيم عملية العمرة وضمان سير الإجراءات بسلاسة للمعتمرين سجمذك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تنبيه عاجل للمعتمرين .. 3 تواريخ حاسمة تُحدد مصير تأشيرتك -وزارة الحج تعلن آخر موعد لإصدار التأشيرات والدخول والمغادرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة سيكون في 1 شوال 1446 هـ، الموافق 30 مارس 2025 م وينصح الراغبون في أداء العمرة خلال الموسم الحالي بالتأكد من الحصول على التأشيرات قبل هذا التاريخ لتجنب تأخير أو إلغاء الرحلات المخططة.

آخر تاريخ لدخول المعتمرين إلى المملكة

أوضحت الوزارة أن آخر تاريخ مسموح به لدخول المعتمرين إلى المملكة هو 15 شوال 1446 هـ، الموافق 13 أبريل 2025 م ويعد الالتزام بهذا التاريخ أمرًا ضروريًا لضمان استقبال المعتمرين بشكل منظم وتجنب أي ازدحام أو تأخير في المنافذ الحدودية.

آخر موعد لمغادرة المعتمرين للمملكة

حددت الوزارة أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين من المملكة هو 1 ذو القعدة 1446 هـ، الموافق 29 أبريل 2025 م و يُنصح المعتمرون بالتخطيط لمغادرتهم قبل هذا الموعد لتجنب التعرض لأي عقوبات أو غرامات نتيجة تجاوز المدة المسموح بها للإقامة.