الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ عقوبات جديدة على المقيمين والكفلاء اعتبارًا من اليوم في حال التأخير عن تجديد الإقامة حتى لو ليوم واحد فقط . ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة لتعزيز الانضباط الإداري وضمان الالتزام بالأنظمة الخاصة بالإقامة والعمل وذلك لتحسين الخدمات وتنظيم سوق العمل وتقليل المخالفات عويخص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تبدأ تطبيق العقوبات الجديدة على تأخير تجديد الإقامة .. لا أعذار بعد اليوم والجزاء صارم حتى على التأخير البسيط

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع الإقامة للمقيمين في المملكة وضمان تحديث بياناتهم بشكل مستمر كما تسعى الجهات المعنية إلى تقليل المخالفات المتعلقة بالإقامات المنتهية ومكافحة محاولات التلاعب أو التحايل على الأنظمة.

ضمان التزام الوافدين من خلال تحديث بيانات الإقامة بانتظام.

الحفاظ على الأمن العام من خلال قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على معلومات المقيمين.

مكافحة التحايل بمنع استخدام الوثائق المنتهية أو المزورة.

تفاصيل العقوبات الجديدة على تأخير تجديد الإقامة

تتضمن العقوبات التي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي وفقًا لعدد مرات المخالفة ما يلي:

للمرة الأولى: غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.

للمرة الثانية: تتضاعف الغرامة لتصل إلى 1000 ريال سعودي.

للمرة الثالثة: يتم فرض إجراءات مشددة قد تشمل الحبس أو الترحيل النهائي من المملكة.

كيف يتم سداد غرامة تأخير الإقامة؟

لتسهيل عملية سداد الغرامات وتجديد الإقامة قدمت الحكومة السعودية خدمات إلكترونية عبر منصة أبشر يمكن سداد الرسوم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم "الجوازات".

النقر على "تجديد الإقامة".

اختيار "سداد الرسوم" عبر خدمة سداد، حيث ستظهر الغرامة تلقائيًا ضمن المبلغ المستحق.

ما هي فترة السماح قبل فرض الغرامة؟

أوضحت وزارة الداخلية أنه لا يتم فرض الغرامة مباشرة بعد انتهاء صلاحية الإقامة بل يُمنح فترة سماح مدتها 3 أيام من تاريخ الانتهاء وبعد هذه الفترة تُضاف الغرامة تلقائيًا إلى رسوم التجديد لذا من المهم متابعة تاريخ انتهاء الإقامة بانتظام لتجنب التبعات المالية.