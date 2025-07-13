الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عن فرض قيود صارمة على دخول مواطني 14 دولة، من بينها السودان إلى أراضيها اعتبارًا من 13 أبريل 2025، وذلك في إطار مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والصحية المتعلقة بتأشيرات الدخول وبحسب مصادر إعلامية مطلعة فإن القرار جاء بناءً على تقييم أمني وصحي مشترك بين عدة جهات حكومية سعودية بما في ذلك وزارة الداخلية وزارة الصحة وهيئة الجوازات مصظذر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار عاجل من السعودية بشأن دخول الوافدين من هذه الدولة .. الأسباب تثير جدلاً

أوضحت السلطات السعودية أن من أبرز أسباب اتخاذ هذا القرار هو ارتفاع معدلات المخالفات بين بعض الجنسيات في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى المخاوف الصحية المتعلقة بانتشار أمراض معدية في بعض الدول المشمولة بالقيود.

وفي حالة السودان، يأتي القرار نتيجة استمرار الأوضاع غير المستقرة في البلاد مما أثر على قدرة الجهات الرسمية هناك على إصدار وثائق سفر سليمة والتحقق من صحة البيانات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية يشمل القرار تعليق إصدار تأشيرات الدخول بجميع أنواعها سواء للعمل أو الزيارة أو العمرة أو السياحة ويطبق بشكل فوري اعتبارًا من التاريخ المحدد.

كما تم توجيه شركات الطيران والمكاتب السياحية بضرورة الالتزام بالقرار ومنع نقل أي ركاب من الدول المشمولة، إلا إذا كانوا من الفئات المستثناة مثل حاملي الإقامات السارية أو التأشيرات التي تم إصدارها قبل تاريخ القرار.

أثر القرار على السودانيين المقيمين والمواطنين

أثار القرار ردود فعل واسعة، خاصة بين أفراد الجالية السودانية المقيمة في المملكة حيث يعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن تأثيره على خطط زيارة عائلاتهم أو استقدام أقاربهم.

من جانبها، أوضحت السلطات السعودية أن القرار لا يشمل السودانيين المقيمين في المملكة بشكل قانوني بشرط التزامهم بأنظمة الإقامة وعدم مخالفة التعليمات.

ودعت وزارة الخارجية السعودية جميع الراغبين في السفر إلى المملكة من الدول المتأثرة بالقرار إلى مراجعة السفارات والقنصليات السعودية في بلدانهم، للتعرف على إمكانية السفر والفئات المستثناة والإجراءات البديلة المتاحة كما أكدت أن هذه الإجراءات مؤقتة وسيتم تقييمها بشكل دوري بناءً على تطورات الأوضاع الصحية والأمنية في الدول المعنية.

حتى الآن، لم تصدر الحكومة السودانية تعليقًا رسميًا بشأن القرار في حين بدأت بعض المنظمات الحقوقية والدولية في متابعة تأثير القرار على حرية التنقل والتجمع العائلي.

من جهة أخرى عبّر عدد من السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييدهم للإجراءات الجديدة مؤكدين أنها تهدف إلى حماية الأمن الوطني والصحة العامة.