الرياض - كتبت رنا صلاح - افتتحت سلطات الطقس تحذيراتها حول الظروف الجوية التي تشهدها محافظتا الليث وبحرة، حيث تسببت العواصف الرملية في حدوث شبه انعدام في الرؤية.

أتربة وغيوم تغطي أجواء الليث وبحرة وتقلل الرؤية

وهذه الأجواء تتطلب وعي السكان بخطورة القيادة في مثل تلك الظروف والتجهيزات اللازمة للتعامل معها.

تأثيرات العواصف الرملية

تؤثر العواصف الرملية بشكل كبير على انتظام الحياة اليومية في المحافظتين.

والعديد من المواطنين أبلغوا عن صعوبة في الرؤية، مما يزيد من خطر الحوادث المرورية.

ومن الضروري أن يلتزم السائقون الحذر الشديد واتباع الإرشادات المرورية التي تؤكد على أهمية تقليل السرعة والمسافة بين المركبات.

الإجراءات الوقائية

دعت الجهات المعنية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء الكمامات لتقليل تأثير الغبار على الجهاز التنفسي، والبقاء في المنازل قدر الإمكان.

وكما ظهر عدد من الإرشادات على وسائل التواصل الاجتماعي توضح كيفية التعامل مع هذه الظروف المناخية الصعبة.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى أن هذه الأجواء قد تستمر لفترة، مما يستدعي الاهتمام من الجميع.

وعلى السلطات المحلية تكثيف الجهود لمراقبة الحالة الجوية وتقديم التحديثات اللازمة للسكان لضمان سلامتهم.

مؤكدا على أهمية اليقظة والتعاون في مواجهة هذه الظروف الغير مستقرة.