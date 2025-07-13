الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم معقد يشهد العديد من التحديات، تتزايد أهمية المسؤولية الأمنية للدول سواء كانت كبرى أو صغرى.

وتدعو العديد من التحليلات إلى توحيد مقاربة الدول لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن جميع الدول تواجه تهديدات

عالم جديد يتطلب تساوي المسؤولية الأمنية بين الدول الكبرى والصغرى

التعاون الدولي هو الحل

تواجه الدول الكبرى تحديات جديدة مثل الإرهاب والجرائم المنظمة التي لا تعرف حدودا وبالمثل، فإن الدول الصغرى تعاني من

تأثيرات نتيجة عدم الاستقرار في مناطقها.

وهذا الوضع يتطلب رؤية شاملة تعتمد على التعاون الدولي والتنسيق بين الدول عبر استراتيجيات فعالة تتمحور حول

تبادل المعلومات وتطبيق تقنيات متقدمة في مجال الأمن.

تحديات الأمن القومي

تتعدد تحديات الأمن القومي وتتباين وفق سياقات الدول، لكن القاسم المشترك هو أن الفجوات في الأمن الداخلي لأي

دولة يمكن أن تؤثر على الدول الأخرى.

ولذلك، يجب أن تكون هناك آلية عاجلة للتعامل مع الأزمات التي تشمل جميع الدول دون استثناء.

نحو عالم أكثر أمانا

فتحقيق عالم أكثر أمانا يتطلب اعتراف الجميع بأن الأمن ليس مسؤولية فردية بل جماعية.

والدول الكبرى يجب أن تتحمل جزءا من المسؤوليات لمساعدة الدول الصغرى في تعزيز بنيتها الأمنية وتوفير الدعم اللازم في مواجهة التحديات.

تسعى المجتمعات العالمية إلى التوصل إلى حلول فعالة لمواجهة الأزمات الأمنية المتزايدة.

ومن الممكن أن يكون التعاون الدولي هو المفتاح لتحسين الواقع الأمني للدول.