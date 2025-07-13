الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد منطقة جازان أجواء غير مستقرة اليوم حيث تتعرض لاضطرابات في الطقس تسببت في ظروف مناخية غير مريحة من المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً، ما ينعكس بشكل كبير على مستوى الرؤية.

أتربة وانخفاض رؤية حتى الثامنة مساءً في جازان

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في جازان المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأوقات كما أوصت الجميع بعدم الخروج إلا للضرورات القصوى، خاصة في المناطق التي قد تشهد تدنياً شديداً في الرؤية.

التأثيرات المحتملة

رجحت الأرصاد الجوية أن تؤدي الأتربة المثارة إلى تدهور مفاجئ في الرؤية الأفقية مما قد يتسبب في صعوبات بالغة على الطرقات يتعين على السائقين توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة الشخصية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

التفاعل المجتمعي

من جهة أخرى أبدى العديد من سكان المنطقة قلقهم من تأثير هذه الأحوال الجوية على حياتهم اليومية ففي الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن إمكانية تأثير ذلك على الأنشطة اليومية، يعبر آخرون عن أملهم في تحسن الأجواء قريباً.

المراقبة المستمرة

يعمل مركز الأرصاد على متابعة الوضع في منطقة جازان بشكل مستمر حيث يتم تحديث البيانات بصورة دورية وإبلاغ الجمهور بكافة المستجدات المتعلقة بالأحوال الجوية يواصل الجميع دعواتهم للأمان والسلامة في ظل هذه الظروف.