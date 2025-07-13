الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في مدينة أوساكا اليابانية، وهو حدث يهدف إلى تعزيز

وزارة الثقافة تنظم فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في مدينة أوساكا اليابانية

وتستمر الفعاليات من السادس والعشرين من أكتوبر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، حيث تم تنظيم عدة أنشطة

تتناول فنون وثقافة البلدين.

تشمل الفعاليات الفنون والمعارض

تمتاز الفعاليات بتنوع الفقرات، حيث تشمل معارض فنية وورش عمل تستعرض الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية السعودية.

كما سيتخلل الأسبوع عروض موسيقية تمثل التراث الفني السعودي، مما يعكس غنى الثقافة المحلية وعمقها.

وتتضمن الفعاليات أيضًا عروض سينمائية لأفلام سعودية حازت على جوائز عديدة.

تعزيز العلاقات الثقافية

تسعى وزارة الثقافة من خلال هذا الأسبوع إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع اليابان، حيث يعد هذا الحدث فرصة لتأكيد الروابط

التاريخية بين الشعبين وتبادل الخبرات الثقافية والفنية.

كما تدعم الوزارة الجهود الرامية إلى إبراز الوجه الحضاري للمملكة في المحافل الدولية.

استقبال حار من الجمهور الياباني

لقيت الفعاليات استجابة مميزة من الجمهور الياباني، حيث أبدى الكثيرون اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في الأنشطة والمعارض المختلفة.

ويتوقع المنظمون أن يشهد الأسبوع إقبالًا واسعًا يُساهم في تعميق الفهم المتبادل بين الثقافتين.

ختام الفعاليات

من المتوقع أن تختتم الفعاليات ببرنامج احتفالي يتضمن حفلاً موسيقيًا يجمع بين الفنانين السعوديين واليابانيين، مما يعكس

التعاون الفني بين البلدين.

وتسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز دور الثقافة كمكون أساسي في الدبلوماسية وحوار الحضارات.