الرياض - كتبت رنا صلاح - تشارك المملكة العربية السعودية في معرض INNOPROM الدولي، الذي يعد من أهم الفعاليات الصناعية في العالم.

مشاركة المملكة في INNOPROM تعكس دورها كمحور صناعي واستثماري مؤثر عالميًا

وهذه المشاركة تأتي في سياق تعزيز دور المملكة كمركز صناعي واستثماري في المنطقة.

ويسعى الحدث إلى استعراض الابتكارات الصناعية والتوسع في التعاون بين الدول والشركات المختلفة.

أهمية المعرض

يعتبر معرض INNOPROM منصة استراتيجية تجمع بين الشركات الرائدة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ويستهدف المعرض تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

وكما يتيح الفرصة للمملكة لتقديم خياراتها الاستثمارية المتنوعة التي تتماشى مع رؤية 2030.

التعاون الصناعي

في إطار مشاركتها، تسعى المملكة إلى تسليط الضوء على المشاريع الصناعية الكبرى التي تملكها، وخاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى جذب مستثمرين جدد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

أهداف مشاركة المملكة

تهدف المملكة من خلال هذه المشاركة إلى التأكيد على دورها كمركز مبتكر وجاذب للاستثمارات.

كما تسعى إلى تعزيز الصناعات المحلية ودعم الابتكار، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

تأمل المملكة أن تسهم مشاركتها في INNOPROM في تعزيز العلاقات الدولية وزيادة فرص التعاون الاقتصادي.

إن الأحداث العالمية مثل هذا المعرض تعتبر فرصة فريدة لتبادل المعرفة والرؤى التي تتعلق بالقطاع الصناعي.

تستمر المملكة في العمل على تنفيذ رؤيتها من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع دول وشركات عالمية تؤمن