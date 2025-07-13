الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تحديثات حاسمة في نظام القبول الجامعي للعام الدراسي 1447هـ، تضمنت إعفاء فئات محددة من شرط اجتياز اختبار القدرات العامة وهذا القرار لم يكن عشوائيًا أو مؤقتًا، بل جاء نتيجة تنسيق دقيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وضمن جهود الدولة المتسارعة لتحديث منظومة التعليم بما يتماشى مع الواقع الجديد وتحديات المرحلة، مع التزام كامل بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب هاصدغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم تحسم الجدل وتعفي هؤلاء من اختبار القدرات في السعودية

القرار أوضح، دون مواربة أو تعقيد، أن الإعفاء لا يشمل الجميع، بل يستهدف فئات حددتها الوزارة بدقة وفق معايير منطقية وإنسانية وتشمل الفئات المعفاة:

الطلاب الحاصلون على معدل 99% فأعلى في الثانوية العامة، في التخصصات النظرية فقط.

أبناء وبنات الشهداء من العسكريين والمدنيين، تقديرًا لتضحيات آبائهم.

الطلبة من ذوي الإعاقات الحركية أو السمعية أو البصرية، دعمًا لحقهم في التعليم الجامعي.

خريجو المدارس الدولية المعترف بها داخل المملكة، نظرًا لطبيعة مناهجهم المختلفة.

الطلبة المبتعثون العائدون لأسباب قاهرة قبل استكمال دراستهم بالخارج.

الإعفاء ليس تلقائيًا

من المهم جدًا التأكيد أن الإعفاء لا يُمنح تلقائيًا فكل طالب من الفئات المستفيدة مطالب بالتقديم عبر: