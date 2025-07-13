الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق بطاقة هوية مقيم الجديدة، والتي تمثل تحولًا واضحًا في طريقة إدارة شؤون المقيمين داخل المملكة وهذه البطاقة ليست مجرد تطوير شكلي، بل نقلة تنظيمية ورقمية تعكس توجه الدولة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستقرارًا وجاء هذا التحديث ضمن حزمة مبادرات رؤية السعودية 2030، التي تعيد رسم خريطة الإدارة الحكومية، وتُحوّل التحديات الإدارية إلى فرص للتحسين والتبسيط ونيشط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تفاجئ المقيمين بهوية جديدة بـ600 ريال فقط ولمدة 5 سنوات

أهم ما يميز البطاقة الجديدة أنها تمتد صلاحيتها لخمس سنوات كاملة، ما يعني أن المقيم لن يحتاج إلى المرور بمراجعات سنوية متكررة لاستخراج أو تجديد الهوية وهذا وحده كفيل بتقليل الضغط على الجهات الحكومية وتقليص وقت وجهد المقيمين في مراجعة الإجراءات الروتينية التي كانت تستهلك وقتًا كبيرًا من حياتهم اليومية، وخصوصًا فئة العمالة النظامية.

الرسوم المقررة بوضوح ودون مفاجآت

المديرية العامة للجوازات أعلنت بشكل واضح وشفاف عن قيمة الرسوم المطلوبة للحصول على الهوية الجديدة، وهي:

600 ريال سعودي سنويًا للعمالة المنزلية.

500 ريال سعودي سنويًا للمقيمين البالغين فوق 18 عامًا.

أبشر وواصل.. لا هوية بلا رقم إلكتروني

من أجل ضمان فعالية النظام وسرعة وصول الوثائق، اشترطت الجوازات على جميع الراغبين في إصدار هوية مقيم الجديدة أن يكونوا مسجلين على:

منصة أبشر الإلكترونية لإتمام الطلبات وتحديث البيانات.

خدمة واصل البريدية لضمان توصيل الوثائق والإشعارات إلى العنوان الصحيح دون تأخير.

الشركات والمؤسسات في قلب التحول

التحديث لم يقتصر على الأفراد، بل شمل أيضًا قطاع الشركات والمؤسسات فابتداءً من العام المقبل، سيتم توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل إرسال بطاقات هوية مقيم مباشرة إلى مقرات العمل عبر البريد السعودي، مما يقلل الحاجة إلى مراجعة مكاتب الجوازات أو طوابير الانتظار الطويلة وهذا يضع أصحاب الأعمال في موقع مريح، ويمكنهم من إدارة ملفات الموظفين بكل سلاسة واحتراف.

البطاقة الجديدة.. أكثر من مجرد بطاقة تعريف

بطاقة هوية مقيم ليست مجرد مستند لإثبات الهوية، بل تم تصميمها لتكون بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، فهي: