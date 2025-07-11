الرياض - كتبت رنا صلاح - تعيش أجواء المملكة حالة من الترقب المناخي حيث تتجه الأنظار إلى السماء بانتظار أمطار الخير التي يتوقع أن تغسل أجواء العديد من المناطق ومع تأكيدات المركز الوطني للأرصاد حول اقتراب حالة جوية نشطة، ينصح المواطنون والمقيمون بالاستعداد لتقلبات الطقس المحتملة ومتابعة التحديثات أولاً بأول ويكذس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاصفة مطرية ضخمة تقترب من المملكة .. أمطار غزيرة تضرب معظم المناطق اليوم وغدًا

كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن المملكة تستعد لاستقبال موجة مطرية واسعة النطاق، تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى غدٍ الأحد.

وأشار العقيل إلى أن الفرص مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين الخفيفة إلى الغزيرة، على أغلب مناطق المملكة، مما يجعل نهاية الأسبوع فرصة لهطول الخير، لكنها في ذات الوقت تتطلب الحذر.

وأوضح أن الحالة الجوية المتوقعة لن تقتصر فقط على الأمطار بل ستترافق مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة وأضاف أن بعض المناطق قد تشهد موجات غبار أو زوابع مصاحبة لنشاط الرياح، وهو ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر من قبل السائقين والمرتادين للطرق البرية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن التغيرات الجوية تأتي ضمن التحولات الانتقالية المعتادة في هذا الوقت من السنة حيث يشهد الطقس تقلبات بين الحرارة والبرودة، واستقرار الأجواء واضطرابها، نتيجة تغيرات الكتل الهوائية.

وفي ظل هذه الأجواء المتقلبة شدد المركز على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية، وعدم الاعتماد على الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دعا إلى الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني والجهات المختصة، خاصة في حالات الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

وأكدت الأرصاد أن فرق الرصد تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي، وستصدر تنبيهات فورية لأي تغيرات مفاجئة قد تؤثر على السلامة العامة، مشيرة إلى أن المناطق الجبلية والمناطق المنخفضة قد تكون أكثر عرضة للتأثر بالحالة القادمة.