الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تؤكد عزم المملكة على ترسيخ النظام والالتزام بالقوانين داخل أراضيها، أعلنت الجهات المعنية عن سلسلة من العقوبات القاسية التي ستطبق على الزوار الذين يتأخرون في تجديد تأشيراتهم غقضيج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامات تصل إلى 50 ألف ريال! الجوازات السعودية تحذر المعتمرين وحاملي تأشيرة الزيارة

كشفت الإدارة العامة للجوازات في المملكة عن تطبيق غرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن، على كل من يخالف أنظمة تجديد تأشيرة الزيارة، سواء كانت عائلية أو شخصية وتشمل العقوبات الجديدة ما يلي:

في أول مخالفة: تفرض غرامة مالية تصل إلى 15,000 ريال سعودي.

في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية: ترتفع الغرامة إلى 25,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.

عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة: تزداد الغرامة إلى 50,000 ريال سعودي مع السجن لمدة ستة أشهر.

شروط تنظيمية صارمة لتأشيرة الزيارة العائلية

في الوقت الذي تفرض فيه السلطات رقابة صارمة على المخالفين، تعمل في المقابل على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية ويمكن للراغبين التقديم إلكترونيًا من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية، بشرط الالتزام بجملة من الشروط أبرزها: