الرياض - كتبت رنا صلاح - في خضم استعداداتها المكثفة لموسم الحج 2025 اتخذت السلطات السعودية قرارًا لافتًا بتعليق إصدار عدد من التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، بدءًا من 13 أبريل 2025 والقرار الذي لم يصدر له إعلان رسمي بعد، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من التساؤلات بين المسافرين والمهتمين بالشأن السعودي، خصوصًا من مواطني الدول المتأثرة . كسدكا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

السعودية تصدر قرارًا بوقف التأشيرات لـ14 دولة دفعة واحدة

وفق منشورات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ومصادر دبلوماسية مطلعة، فإن السعودية أوقفت مؤقتًا إصدار عدة أنواع من التأشيرات لمواطني 14 دولة اعتبارًا من 13 أبريل 2025 وتشمل التأشيرات التالية:

تأشيرات الزيارة العائلية.

تأشيرات العمل (سواء كانت لدخول مفرد أو متعدد).

التأشيرات السياحية الإلكترونية.

قائمة الدول المتأثرة بالقرار

القرار طال عددًا من الدول ذات الكثافة السكانية العالية والتي تُعد من المصادر الرئيسية للحجاج والعمالة، وهي: