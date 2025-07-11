الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديث أسعار الوقود لشهر أبريل 2025، وسط تطورات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة وجاءت التعديلات الجديدة بأسعار المشتقات البترولية لتسلط الضوء على تحولات السوق وتحديدًا في الارتفاع الحاد لسعر الديزل بنسبة تقارب 44% منذ مطلع العام الجاري، ما أثار موجة من ردود الفعل بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على قطاعات النقل والإنتاج وسعر المستهلك النهائي لوذذك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أرامكو تفاجئ الجميع بزيادة بنسبة عالية على أسعار المشتقات النفطية في السعودية

كشفت أرامكو السعودية عملاق الطاقة في المملكة عن الأسعار المحدثة للوقود في نشرتها الشهرية الخاصة بشهر أبريل 2025، والتي عكست تغيرات ملموسة شملت غالبية أنواع الوقود ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 91: 2.18 ريال سعودي للتر.

بنزين 95: 2.33 ريال سعودي للتر.

الديزل: 1.66 ريال سعودي للتر (مرتفع بنسبة 44% منذ يناير 2025).

غاز البترول المسال: 1.04 ريال سعودي للتر.

الكيروسين: 1.33 ريال سعودي للتر.

لماذا ارتفع الديزل بهذا الشكل؟

الزيادة المفاجئة في سعر الديزل أثارت انتباه الخبراء والمراقبين خصوصًا أن النسبة وصلت إلى 44% خلال أربعة أشهر فقط ووفقًا لتحليلات اقتصادية أولية، فإن هذه الزيادة تعود إلى عدد من العوامل المتداخلة، من أبرزها: