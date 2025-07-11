الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تحديثات كبيرة ومفاجئة في سياسة الأمتعة الخاصة بها والتعديلات الجديدة التي بدأت بالفعل تهدف إلى تقديم تجربة سفر أكثر كفاءة وسلاسة، وتقليل التوتر الذي يرافق إجراءات الصعود للطائرة ضتلصط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير للمسافرين .. تحديثات من طيران السعودية بعدم حمل هذه المواد في حقائبكم

أجرت الخطوط الجوية السعودية تحديثات جذرية على سياساتها المتعلقة بالأمتعة، تم تنفيذها مع بداية عام 2025 وتأتي هذه المبادرة لتواكب المعايير العالمية ولتمنح الركاب تجربة أكثر مرونة وأقل تعقيدًا، بدءًا من لحظة تسجيل الدخول وحتى الصعود إلى الطائرة.

أبرز ما تتضمنه التعديلات الجديدة:

حقيبة مسجلة واحدة فقط لكل راكب، بوزن لا يتجاوز 25 كيلوجرامًا، مما يمنح المسافر حرية اختيار الأهم ضمن احتياجاته وتجنب الرسوم الزائدة.

حقيبة يدوية بوزن أقصى 8 كيلوجرامات بالإضافة إلى حقيبة صغيرة أو حقيبة حاسب محمول يمكن حملها داخل الطائرة، بما يلائم احتياجات السفر القصير أو المتوسط.

هذه السياسة الجديدة تم وضعها بعد دراسة موسعة لانطباعات العملاء وسلوكيات السفر حيث كشفت الدراسات أن معظم الركاب لا يستخدمون سوى عدد محدود من الحقائب، ما يجعل التحديث الجديد أكثر عملية وواقعية.

قائمة المواد المحظورة باقية دون تغيير

إلى جانب التغييرات في حدود الوزن وعدد الحقائب شددت السعودية على ضرورة الالتزام بقائمة المواد الممنوعة داخل الأمتعة ومن أبرز هذه التعليمات: