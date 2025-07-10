الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المنطقة الشرقية لمواجهة موجة حر شديدة، حيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 47 درجة مئوية خلال الأيام القادمة تأتي هذه التوقعات بعد التقارير المناخية الأخيرة، التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وقد تتركز الآثار على مختلف القطاعات الحياتية.

المنطقة الشرقية تواجه حرارة مرتفعة تتجاوز 47 درجة مئوية

تشير مراكز الأرصاد الجوية إلى أن تزايد درجات الحرارة يعود إلى تغييرات مناخية عالمية تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الأحوال الجوية في المنطقة خاصة في فصل الصيف.

التأثيرات المتوقعة

من المتوقع أن تؤثر هذه الموجة الحارة على صحة السكان وتزيد من حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري ولذا، من المهم أخذ الاحتياطات اللازمة، كالبقاء في الأماكن المكيفة وتجنب الخروج في أوقات الظهيرة.

نصائح للتكيف مع الحر

يشدد خبراء الصحة على ضرورة شرب كميات كافية من الماء وتناول وجبات خفيفة وصحية. كما يُنصح بتقليل النشاط البدني خلال الفترات الأكثر حرارة.

تستعد المنطقة الشرقية لمواجهة حر شديد، ومن المهم أن يتخذ الجميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم تتطلب هذه الظروف تحليلاً دقيقًا للاستعدادات الطقسية لضمان عدم تأثر الحياة اليومية بصورة كبيرة.