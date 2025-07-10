الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع مبلغ 3 مليارات ريال سعودي في حسابات المستفيدين من دفعة شهر يوليو ويأتي هذا الإيداع في إطار دعم الحكومة للمواطنين بهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف أعباء الحياة عن الأسر السعودية.

حساب المواطن يصرف 3 مليارات ريال لمستفيدي يوليو

يواصل برنامج حساب المواطن تقديم الدعم المالي بشكل منتظم، حيث يتم تحويل المبالغ إلى حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويعد هذا النظام خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية في توزيع الدعم المالي وإيصال المساعدات لمستحقيها.

الفئات المستفيدة

استفاد من هذا الإيداع العديد من الفئات، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود وأرباب الأسر ويعمل البرنامج على تقييم الدخل والاحتياجات لتقديم الدعم المناسب لكل حالة وهذا يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة وتحقيق التوازن الاقتصادي.

دور البرنامج في المجتمع

يعتبر برنامج حساب المواطن من المبادرات الاجتماعية المهمة التي أطلقتها الحكومة، حيث يهدف إلى دعم الأسر وتقليل الفجوة الاقتصادية ويترجم هذا الإيداع الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

خلال فترة قصيرة حقق البرنامج نتائج إيجابية تنعكس على حياة كثير من المواطنين من المتوقع أن تستمر الجهود في توسيع نطاق الدعم والتفاعل مع احتياجات المجتمع بما يتناسب مع التحديات الراهنة.