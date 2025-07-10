الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت منظمة أوبك عن تخفيض توقعاتها المتعلقة بالطلب على النفط في المدى القصير، مما يعكس تراجع الآمال في نمو استهلاك الطاقة في الأسواق العالمية هذه الخطوة جاءت بسبب التوترات الاقتصادية المستمرة وتأثير الأزمات الجيوسياسية على أسواق النفط.

أوبك تعدل توقعاتها بشأن الطلب على النفط في المستقبل القريب

تتعدد الأسباب التي دفعت أوبك لإعادة تقييم توقعاتها، حيث يشير المحللون إلى أن الأزمات الاقتصادية في عدد من الدول الكبرى، فضلا عن زيادة التضخم وسلسلة من الكوارث الطبيعية، ساهمت في تحجيم الطلب وفقًا للتقارير، فإن النشاط الصناعي في عدة دول شهد تراجعًا ملحوظًا، ما أثر على احتياجات الطاقة بشكل كبير.

التداعيات على السوق

هذا التخفيض في توقعات الطلب يأتي في وقت حساس للسوق حيث يتوقع الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تقلبات في الأسعار، مما يثير قلق المستثمرين في ظل هذا التراجع، قد نشهد انخفاضًا في الأسعار إلا إذا تم اتخاذ إجراءات من قبل الدول المنتجة لتعويض الفجوة.

تأثير الأزمات الجيوسياسية

الاضطرابات السياسية في العديد من المناطق لم تكن بعيدة عن تأثيرها على أسواق النفط. وتعتبر الحروب والصراعات في بعض الدول مصدر قلق كبير للمستثمرين، حيث يثيرون تساؤلات حول الاستقرار في الإمدادات النفطية عالمياً.

مع استمرار الظروف الحالية، تبقى التوقعات المتعلقة بالطلب على النفط غير مستقرة، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات باستمرار لضمان فهم عميق لما يجري في هذا القطاع الحيوي.