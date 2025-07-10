الرياض - كتبت رنا صلاح - في بيان رسمي وحازم حذّرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض المواطنين من الانسياق وراء الادعاءات الزائفة التي يروج لها بعض الأفراد أو الجهات مدّعين قدرتهم على تسهيل الحصول على أراضٍ داخل حدود المدينة كما أعلنت الهيئة رسميًا بدء تنفيذ أولى خطوات خفض أسعار الإيجارات السكنية مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي إطار قانوني أو تنظيمي وتُعد من الممارسات المضللة المخالفة للأنظمة ما يعرض المتورطين فيها للمساءلة القانونية قافخم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

انخفاض الإيجارات أخيرا في الرياض .. الهيئة الملكية تفاجئ السكان بإجراءات لخفض الأسعار في هذه الأحياء

في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير القطاع العقاري وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في توزيع الأراضي أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تنفيذ التوجيه السامي الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. ويهدف هذا التوجيه إلى إرساء قواعد متينة لتحقيق التوازن في سوق العقارات داخل مدينة الرياض بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين ويحد من ظواهر التلاعب والاحتكار.

استقبال الطلبات عبر المنصة

ومن بين أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في تنفيذها ضمن هذا التوجه الاستراتيجي إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح للمواطنين تقديم طلبات الاستفادة من الأراضي بشكل مباشر دون اللجوء إلى وسطاء أو أطراف خارجية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية وتوفير تجربة سهلة ومباشرة تضمن عدالة التمكين العقاري وتبسط الإجراءات أمام المستفيدين.

تفاصيل قرار خفض الايجارات

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن كافة المعلومات الدقيقة بما في ذلك آلية الاستحقاق وتفاصيل استخدام المنصة الإلكترونية سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات المعتمدة فقط.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء أي إعلانات أو عروض مشبوهة يتم تداولها خارج الإطار الرسمي داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة التي تصدر عن الجهات الرسمية فقط.

احذر من الشائعات

في ظل تفشي الإعلانات المضللة وادعاءات بعض الأفراد بقدرتهم على "تسهيل الإجراءات" بطرق غير قانونية تؤكد الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن الفرص متاحة أمام جميع المواطنين للحصول على حقوقهم عبر قنوات نظامية تتسم بالعدالة والشفافية دون الحاجة للجوء إلى أي أساليب ملتوية أو استغلالية.

وتشدد الهيئة على أن التعاون مع الجهات الرسمية والابتعاد عن العروض المشبوهة هو الخيار الآمن والموثوق للاستفادة من الفرص التنموية التي تعمل الدولة على توفيرها للجميع.