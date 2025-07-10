الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة في المملكة من اليوم و حتى السبت المقبل حيث يتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطارًا رعدية قد تكون غزيرة يصاحبها جريان السيول، نشاط في الرياح، وسقوط حبات البرد سلفغا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة ورياح قادمة إلى المملكة حتى السبت - لا تهملوا التحذيرات

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل، وفقًا للنموذج العددي السعودي وتشمل التوقعات أمطارًا مصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تتراوح بين 50 و60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل كما قد تشهد بعض المناطق أعاصير قمعية أو شواهق مائية بسبب الأمطار الغزيرة.