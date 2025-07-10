الرياض - كتبت رنا صلاح - هل أنت مستعد للسفر بأقل الأسعار؟ مع طيران أديل سافر إلى وجهاتك الداخلية المفضلة فقط بـ 49 ريال لا تفوت فرصة الحجز الآن حيث يمكنك الاستمتاع بتجربة سفر مريحة وممتعة بأسعار لا تُضاهى . احجز رحلتك بين 7 أبريل و10 أبريل 2025 واستمتع بالسفر من 20 أبريل حتى 22 أكتوبر 2025. سافر على الوقت وبأفضل الأسعار مع طيران أديل ذظزعس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سافر بأقل الأسعار .. 49 ريال فقط لرحلاتك الداخلية في السعودية - لا تفوت فرصة الحجز الآن

لأنك تستحق السفر بأقل الأسعار، نقدم لك عرضًا لا يُفوَّت!

احجز رحلاتك الداخلية بـ49 ريال فقط!



تفاصيل العرض: