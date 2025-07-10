الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن تعويض مالي يصل إلى 5,000 ريال سعودي للمستفيدين الذين لم يتلقوا شحناتهم في الموعد والمكان المتفق عليهما من قبل شركات الشحن وذلك بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة يهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع الشحن وتحسين تجربة العملاء خاصة في ظل ازدياد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في المملكة و يشمل التعويض الحالات التي تتأخر فيها الشحنة أو يتم تسليمها إلى عنوان خاطئ دون مبرر مقبول، مما يعزز الشفافية والمساءلة في قطاع النقل والتوصيل فشدقه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميًا من وزارة النقل السعودية .. قرار بتعويض مالي يصل إلى 5,000 ريال لكل من يتسلم شحنته بهذه الطريقة!

للحصول على التعويض، يجب توافر الشروط التالية:

عدم تسليم الشحنة في الموعد المتفق عليه بين العميل وشركة الشحن.

تسليم الشحنة إلى عنوان غير صحيح دون موافقة المستلم.

عدم الاستجابة لشكاوى العملاء أو تقديم حلول غير مرضية ضمن فترة زمنية محددة.

امتناع الشركة عن استخدام العنوان الوطني السعودي أو تسليم الشحنة إلى مواقع غير دقيقة.

تلتزم الشركات المرخصة بتطبيق هذه المعايير لضمان توفير خدمات توصيل موثوقة وعالية الجودة.

كيفية تقديم شكوى للحصول على التعويض

في حال حدوث تأخير في استلام الشحنة أو خطأ في التسليم، يمكن للمستفيدين تقديم شكوى رسمية عبر الخطوات التالية:

التواصل مباشرة مع شركة الشحن لطلب توضيح بشأن التأخير أو الخطأ في التسليم.

الانتظار لمدة 5 أيام عمل للحصول على رد أو حل من الشركة.

إذا لم يتم الاستجابة أو حل المشكلة، يمكن تصعيد الشكوى إلى الهيئة العامة للنقل عبر بوابتها الإلكترونية أو قنوات الاتصال الرسمية.

يتم التحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل فرض غرامات على الشركة المخالفة أو تعويض المستفيد وفقًا للوائح التنظيمية.

أهمية القرار للمستهلكين والقطاع اللوجستي

يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين وتقليل الأخطاء في عمليات الشحن، بالإضافة إلى تحفيز شركات التوصيل على تحسين خدماتها والالتزام بمعايير الجودة كما يعزز من نمو التجارة الإلكترونية عبر تقديم خدمات توصيل موثوقة وسريعة.

كيف يمكنني المطالبة بتعويض 5,000 ريال إذا لم أستلم شحنتي؟

يجب على العميل أولاً تقديم شكوى إلى شركة الشحن وفي حال عدم حل المشكلة خلال 5 أيام عمل يمكنه تصعيد الشكوى إلى الهيئة العامة للنقل من خلال بوابتها الإلكترونية أو قنواتها الرسمية للنظر في إمكانية التعويض.