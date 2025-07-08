الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رسميًا عن نتائج الترشيح النهائي لـ10,494 وظيفة تعليمية، موزعة على إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة وهذا الإعلان لم يكن مجرد خبر عابر، بل محطة مفصلية تعبّر عن رؤية وطنية واضحة في تمكين الكفاءات التربوية المؤهلة، ودفع عجلة التعليم إلى آفاق أكثر تطورًا واستقرارًا صروقس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

استعلم عن اسمك .. التعليم السعودي يعلن ترشيح أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في كافة المناطق

في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم، سواء من حيث التحول الرقمي، أو التوسع في المناهج، أو السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فإن اختيار العناصر البشرية المناسبة، القادرة على نقل هذه التحديات إلى فرص، لم يعد ترفًا بل ضرورة وطنية.

فالترشيح النهائي لا يعني فقط أن المتقدم اجتاز المفاضلة، بل يدل على أن المنظومة التعليمية تركز بشكل واضح على الكفاءة، والمعايير الدقيقة، في اختيار من يقف في الصف الأول لبناء الأجيال.

من هم المرشحون؟ وكيف تم اختيارهم؟

بلغ عدد المرشحين والمرشحات 10,494 مرشحًا ومرشحة، تم اختيارهم وفقًا لضوابط ومعايير دقيقة، من خلال منصة جدارات، بالتعاون بين وزارتي التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الترشيح اعتمد على عدد من العوامل، أبرزها:

المؤهل التربوي وتخصصه.

درجات الاختبارات التخصصية والمهنية.

موقع المتقدم الجغرافي وتوفر الاحتياج الفعلي.

أولوية التسجيل والأسبقية في التقديم.

ما المطلوب من المرشحين بعد إعلان النتيجة؟

بمجرد ظهور الاسم ضمن قوائم المقبولين لا تنتهي القصة بل تبدأ مرحلة جديدة أكثر جدية حيث يجب على المرشح/المرشحة:

استكمال الإجراءات الرسمية للتعيين من خلال المنصة المعنية.

اجتياز المقابلة الشخصية إن طُلبت.

تسليم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.

التوجه إلى مقر العمل في الإدارة التعليمية المحددة، فور صدور قرار التعيين.

هل الوظائف كانت متاحة للجميع؟

بالفعل، فتحت وزارة التعليم المجال للتقديم لكافة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الشهادات الجامعية المناسبة، بشرط استيفاء الشروط المحددة، وعلى رأسها اجتياز اختبارات الرخصة المهنية، وعدم وجود ارتباط وظيفي حكومي سابق إلا في حال التنازل عنه رسميًا.

لكن المنافسة كانت شرسة، لا سيما في التخصصات المطلوبة بشدة مثل: