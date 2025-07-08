الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تنظيمية جديدة تجسد حرص الجهات المختصة على حفظ النظام وضمان سلامة البنية التحتية للخدمة الكهربائية في المملكة صدر تحذير واضح بشأن فرض غرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي في حال العبث بعدادات قياس الخدمة الكهربائية، وذلك في الحالات التي تتجاوز فيها سعة القاطع الكهربائي 100 أمبير وتصل إلى 150 أمبير ضجقيب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامة 15 ألف ريال لمن يعبث بعداد الكهرباء بهذه الطريقة في السعودية

العبث بعداد الكهرباء لا يعني فقط محاولة التلاعب في أرقام الاستهلاك، بل يشمل كل تصرف يتدخل في أداء العداد أو هيكله أو نظامه الإلكتروني بشكل غير نظامي ومن أبرز صور هذا العبث:

التلاعب في الأسلاك الداخلية للعداد بهدف تخفيض القراءة.

تغيير مكان تركيب العداد بدون إذن.

تثبيت أدوات أو أجهزة خارجية تؤثر على دقة القراءة.

كسر الأختام الرسمية على العداد أو محاولة إعادة تشغيل الخدمة بعد فصلها من قبل الشركة.

ربط مصدر كهربائي آخر بالعداد دون علم الشركة.

وفي حالة العدادات التي تفوق سعة قواطعها 100 أمبير وحتى 150 أمبير، تزداد خطورة هذه الأفعال نظرًا لأن هذه الفئة غالبًا ما ترتبط بمبانٍ تجارية أو مجمعات سكنية أو منشآت ذات استهلاك مرتفع، وبالتالي فإن أي عبث بها يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على الشبكة العامة.

لماذا غرامة بقيمة 15 ألف ريال؟

الغرامة المالية الكبيرة ليست فقط عقوبة، بل هي أيضًا وسيلة ردع لأي شخص تسوّل له نفسه المساس بالعداد أو محاولة التلاعب فيه والقيمة المحددة لهذه الفئة من العدادات ترتبط بعدة عوامل:

خطورة التدخل الفني في هذا النوع من العدادات، والذي قد يؤدي إلى تلف المعدات أو اندلاع حرائق.

ارتفاع حجم الاستهلاك المتوقع في هذه الفئة مما يجعل التلاعب أكثر تأثيرًا على الإيرادات العامة والعدالة في توزيع الخدمة.

الأضرار غير المباشرة التي قد تلحق ببقية المستهلكين بسبب الأحمال غير المتوقعة أو تغيرات الجهد الناتجة عن العبث.

ماذا يحدث عند ضبط حالة عبث بالعداد؟

عند الاشتباه في وجود عبث بعداد كهربائي، تتبع الجهة المزودة للكهرباء إجراءً دقيقًا للتحقق من الحالة، ويتضمن ما يلي:

إرسال فريق فني متخصص لفحص العداد.

توثيق الأدلة (صور – تقارير – قراءات سابقة).

إصدار محضر ضبط يوضح نوع العبث وسعته وآثاره.

إخطار المشترك بالغرامة المالية المستحقة.

فصل الخدمة مؤقتًا حتى يتم دفع الغرامة وإعادة تأهيل العداد.

ما الفرق بين الغرامات حسب سعة القاطع الكهربائي؟

تنظم اللائحة التنفيذية لتوصيل الكهرباء العقوبات حسب سعة القاطع الكهربائي، لأن حجم الاستهلاك ومخاطر العبث تختلف بين مشترك وآخر ويمكن تصنيف الغرامات تقريبًا كالآتي:

قواطع 60 أمبير أو أقل: غرامات تبدأ من 5,000 ريال.

قواطع بين 60 و100 أمبير: غرامات تتراوح من 7,500 إلى 10,000 ريال.

قواطع بين 100 و150 أمبير: غرامة ثابتة 15,000 ريال.

قواطع تفوق 150 أمبير: تصل الغرامة إلى 30,000 ريال أو أكثر، حسب الضرر الناتج.

هذا التصنيف يُراعي حجم التأثير المحتمل من كل حالة عبث، ويعكس درجة الخطورة المتوقعة من الفعل المخالف.