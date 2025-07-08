الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 1447 هـ تشهد الساحة التعليمية في المملكة العربية السعودية حالة من التنظيم والترقب، حيث بدأت وزارة التعليم في تنفيذ خطة متكاملة تضمن انطلاقة قوية ومهنية لكافة مكونات المنظومة التعليمية، بدءًا من الكوادر التربوية والإدارية، وصولًا إلى الطلاب وأولياء الأمور غمسفع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اعلان رسمي للمعلمين والإداريين بالسعودية .. الكشف عن موعد العودة للمدارس في التقويم الجديد 1447

أعلنت وزارة التعليم رسميًا عن جدول زمني دقيق يحدد مواعيد عودة مختلف فئات المنظومة التعليمية إلى مدارسهم، وذلك على النحو التالي:

عودة المشرفين التربويين والإداريين: يوم الثلاثاء 18 صفر 1447 هـ، الموافق 12 أغسطس 2025م.

عودة المعلمين والمعلمات: يوم الأحد 23 صفر 1447 هـ، الموافق 17 أغسطس 2025م.

عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة: يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 24 أغسطس 2025م.

نهاية عام وبداية طموح جديد

انتهى العام الدراسي المنصرم في الأول من شهر محرم 1447 هـ أي ما وافق 26 يونيو 2025م، مما منح الأسر السعودية مساحة زمنية مناسبة للاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، سواء من الناحية المادية أو النفسية.

وقد استفادت الأسر من إعلان التقويم الدراسي بشكل مبكر، ما سمح لها بوضع خطط واضحة تضمن إعادة انتظام الأبناء في المدارس دون مفاجآت أو تأجيل.

ملامح التقويم الدراسي للعام الجديد

وفق ما أعلنته وزارة التعليم فإن العام الدراسي 1447 هـ سيمتد لمدة لا تقل عن 180 يومًا دراسيًا فعليًا، سيتم توزيعها على فصلين أو ثلاثة فصول دراسية، حسب ما يتم اعتماده رسميًا.

وتركز الوزارة على تحقيق توازن مدروس بين الدراسة والإجازات حيث ستُمنح الإجازات الرسمية ضمن التقويم المدرسي بشكل يضمن للطلبة والمعلمين فترة راحة مناسبة دون التأثير سلبًا على سير العملية التعليمية.