ترحيل فوري وبدون إنذار .. السعودية تضرب بقوة وتستهدف 3 فئات من الوافدين ابتداء من اليوم

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق حملة أمنية ميدانية شاملة لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، لتسجل هذه الحملة كأكبر التحركات النظامية وأكثرها حزمًا منذ سنوات صاههو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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خلال فترة زمنية لم تتجاوز سبعة أيام فقط (من 19 إلى 25 شوال 1446 هـ)، تمكّنت الحملة من ضبط 19,328 مخالفًا، وهو رقم ضخم يعكس حجم المخالفة المتراكمة، وجهود الدولة لفرض النظام بكل حزم وقد تنوعت الحالات التي تم ضبطها على النحو التالي:

11,245 مخالفًا لنظام الإقامة.

4,297 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

3,786 مخالفًا لنظام العمل.

الداخلية تردع العابثين

ولأن ضبط الحدود لا يقتصر على الداخل فقط، فقد أحبطت القوات الأمنية محاولات دخول غير شرعي قام بها 1,360 شخصًا، في عمليات تهريب منظمة تم التعامل معها بحزم ووفق الإحصاءات، فإن:

44% من المتسللين يحملون الجنسية اليمنية.

54% من الجنسية الإثيوبية.

أما النسبة الباقية فتنتمي إلى جنسيات متفرقة.

وفي خطوة تعكس الرقابة المحكمة تم كذلك ضبط 79 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطرق غير قانونية، ما يثبت أن الأمن ليس فقط على المداخل، بل في كل ممر ومخرج وحد.

المتورطون في تسهيل المخالفات

الأمر لم يتوقف عند المخالفين، بل امتد ليشمل كل من قدّم لهم دعمًا أو تسهيلًا ووزارة الداخلية أعلنت صراحة عن القبض على 22 شخصًا بتهم مثل:

نقل المخالفين.

تشغيلهم دون تصريح.

إيواؤهم أو التستر عليهم.

وطن بلا مخالف

هذه الحملة تندرج ضمن المبادرة الوطنية المستمرة وطن بلا مخالف، والتي تهدف إلى خلق مجتمع منضبط قانونيًا، متماسك أمنيًا، ومستقر اقتصاديًا وليست الحملة مجرد رد فعل، بل جزء من خطة استراتيجية أكبر تعكس توجه الدولة نحو بيئة منظمة وفعالة ضمن رؤية المملكة 2030.