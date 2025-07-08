الرياض - كتبت رنا صلاح - فجأة ومن دون سابق إنذار رفع سكان جدة وبعض المحافظات السعودية أعينهم نحو السماء ليشاهدوا مشهدًا غريبًا لا يُرى كل يوم وبقعة ضوئية ثابتة ساطعة دون صوت أو حركة، ظهرت لعدة دقائق ثم بدأت تختفي تدريجيًا، مثيرةً موجة من التساؤلات والدهشة والجدل على منصات التواصل وبين المهتمين بالفلك لشجني بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

علامة غريبة في السماء .. بقعة وردية تفجع أهل جدة والعلماء - أول مرة نشوف شي زي كذا!

ظهر الضوء في سماء جدة، ومناطق أخرى في السعودية، في شكل بقعة ساطعة ثابتة لا تتحرك ولم يكن هناك صوت مرافِق، ولم يكن هناك لهب أو ذيل ناري كما في حال الشهب أو النيازك فقط نقطة ضوء مضيئة، عالقة في السماء، تلمع بوضوح، ثم تتلاشى ببطء دون تفسير فوري.

هذه ليست المرة الأولى فبحسب تصريحات ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فإن الظاهرة سبق أن رُصدت قبل أسابيع قليلة، تحديدًا يوم 13 مايو، وبشكل مماثل تقريبًا.

تجربة علمية في طبقات الجو العليا

بحسب ما قاله أبو زاهرة، فإن أقرب تفسير علمي للظاهرة هو أن البقعة كانت نتيجة تجربة علمية في طبقات الغلاف الجوي العليا، وبالتحديد ما يُعرف بـ"الأيونوسفير" (Ionosphere) وهذه المنطقة تقع على ارتفاعات تفوق 100 كيلومتر من سطح الأرض، وتجرى فيها تجارب خاصة من قبل وكالات الفضاء أو مراكز البحوث.

الفرضية المطروحة تقول إن ما تم رصده هو أثر لأبخرة عناصر كيميائية، مثل:

الباريوم (Barium).

السترونتيوم (Strontium).

الأكسجين المؤين (Ionized Oxygen).

هذه المواد عندما تُطلَق في الغلاف الجوي العلوي، فإنها تتفاعل مع الضوء المتبقي بعد غروب الشمس، مما يُنتج ألوانًا ضوئية زاهية (زرقاء، خضراء، وردية)، وقد تبقى معلّقة لعدة دقائق، ثم تبدأ بالتلاشي بفعل حركة الرياح العليا.

أبو زاهرة أشار إلى أن هذه النوعية من التجارب تُستخدم لدراسة سلوك الجزيئات في الغلاف الجوي، ومتابعة حركة الرياح الشمسية، وحتى لفهم آلية انتقال الإشارات اللاسلكية والراديوية.

مخلفات فضائية

لكن ماجد أبو زاهرة لم يُغلق الباب أمام فرضيات أخرى ومن بين الاحتمالات كذلك أن البقعة الضوئية كانت نتيجة: