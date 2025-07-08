الرياض - كتبت رنا صلاح - مع دخول موسم الصيف في الوطن العربي عادةً ما ترتبط الأذهان بارتفاع درجات الحرارة، وجفاف الأجواء، وقلة فرص الأمطار لكن ما نشهده هذا العام مختلف تمامًا فحسب ما أعلنه عدد من مراكز الأرصاد الجوية العربية والإقليمية، فإن الأمطار الموسمية الصيفية ستستمر خلال هذا الأسبوع، وستطال تسع دول عربية من المشرق والمغرب وحتى القرن الإفريقي، وسط تحذيرات من خطر السيول المفاجئة، خاصة في المناطق الجبلية والوديان دختدف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العاصفة تقترب .. أمطار رعدية شديدة تهيمن على أجواء المملكة هذا الأسبوع

في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مرتفعات جازان وعسير والباحة، يتوقع أن تستمر حالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع تشكُّل سحب ركامية رعدية تؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون غزيرة في بعض الأوقات.

تشكّل هذه السحب يحدث نتيجة ارتفاع حرارة سطح الأرض ووجود تيارات رطبة قادمة من البحر الأحمر، ما يخلق بيئة مثالية لولادة سحب قوية مصحوبة بالرعد والبرق، بل واحتمال تساقط البرد في بعض المواقع.

وتحذر الجهات المختصة من احتمال تشكل السيول وجريان الأودية، خاصة في المناطق المنخفضة، وتنصح المواطنين بتجنب بطون الأودية وعدم المجازفة خلال القيادة في ظروف ممطرة.

اليمن الأمطار الغزيرة تتواصل على المرتفعات الوسطى والغربية

الوضع في اليمن لا يختلف كثيرًا عن جنوب غرب السعودية فالمرتفعات اليمنية الوسطى والغربية، خصوصًا مناطق صنعاء، تعز، إب وذمار، ستشهد استمرارًا في تكوّن السحب الركامية الرعدية، مع هطولات مطرية قوية أحيانًا.

وتعتبر هذه المناطق من أكثر المناطق عرضة لتكون السيول، خصوصًا في المدن التي تقع بين الوديان، حيث تُسجل كل عام خسائر بشرية ومادية بسبب جريان الأودية المفاجئ.

الرطوبة القادمة من بحر العرب والقرن الإفريقي بالإضافة إلى التضاريس الجبلية المرتفعة، تُسهم بشكل كبير في تعزيز الحالة الجوية، والتي تُعد امتدادًا طبيعيًا لما يُعرف بـالموسم المداري الصيفي.

سلطنة عُمان جبال الحجر تحت المجهر

في سلطنة عُمان وخاصة على امتداد سلسلة جبال الحجر الشرقي والشمالي الشرقي، تستمر التيارات الرطبة القادمة من بحر العرب بالتأثير على الأجواء، ما يرفع فرص هطول أمطار رعدية قوية قد تؤدي إلى جريان الأودية والسهول.

هذا النوع من الحالات الجوية في عُمان يُعرف بـالخريف الجبلي، ويتكرر عادة في أشهر يوليو وأغسطس، وقد يُشكّل خطرًا حقيقيًا إذا ترافق مع نشاط كهربائي ورياح شديدة، أو حدث في مناطق مأهولة ذات بنى تحتية ضعيفة.

الهيئة العامة للطيران المدني في عُمان وجّهت تحذيرات جدية للسكان، خصوصًا في محافظات شمال الشرقية والداخلية ومسقط، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الأماكن المعرضة للفيضانات.

الإمارات المرتفعات الشرقية تتهيأ لزخات محلية

الإمارات العربية المتحدة ليست بمعزل عن هذه المنظومة الجوية إذ تشير النماذج العددية إلى احتمالية تشكل سحب محلية ركامية ممطرة على المرتفعات الشرقية المحاذية لسلطنة عُمان، وخصوصًا مناطق الفجيرة وخورفكان.

هذه الأمطار تكون غالبًا محلية وقصيرة الزمن لكنها قد تكون شديدة ومصحوبة برياح نشطة لذا دعت الجهات المعنية في الإمارات السكان إلى متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية، خاصةً لمن يسكنون بالقرب من الأودية والمناطق الجبلية.

القرن الإفريقي أمطار موسمية في الصومال وجيبوتي وأجزاء من السودان

المنطقة الواقعة جنوب البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي، والتي تشمل الصومال، جيبوتي، وشمال ووسط السودان، تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بالرياح الموسمية القادمة من المحيط.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الموسمية في التأثير على هذه الدول خلال الأسبوع، مع فرص حقيقية لتشكُّل سيول، خصوصًا في ولايات مثل الخرطوم، الجزيرة، والنيل الأزرق.

الأمطار هنا تختلف في طبيعتها، فهي ناتجة عن تصادم الرياح الحارة الجافة مع التيارات الرطبة المدارية، مما يخلق بيئة خصبة لنمو سحب ضخمة محمّلة بأمطار كثيفة في بعض الأحيان.

شمال إفريقيا المغرب العربي يستقبل السحب من المتوسط

في دول المغرب العربي وخصوصًا في المناطق الشمالية من الجزائر، تونس، والمغرب، تُشير التوقعات إلى نشاط سحب محلية ركامية، ناتجة عن تصادم الهواء المعتدل القادم من البحر الأبيض المتوسط مع كتل هوائية دافئة قادمة من الجنوب.

النتيجة تكون غالبًا أمطار متفرقة، لا تُصنّف ضمن الأمطار الغزيرة، لكنها تبقى مؤثرة، خاصة في مناطق التلال والجبال القريبة من الساحل.

ورغم أنها ليست سيولًا بالمعنى الحرفي، إلا أن بعض المدن ذات البنية التحتية الضعيفة قد تتأثر، لا سيما في ظل تراكم مياه الأمطار في الشوارع.