الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إدارة العناية بالحرمين الشريفين عن تحقيق إنجاز كبير خلال العام المنصرم حيث استفاد أكثر من 20 مليون زائر من خدمات المسجد الحرام, هذه الإحصائية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان راحة الزوار والحجاج.

«العناية بالحرمين» تُعلن استفادة 20 مليون زائر من خدمات المسجد الحرام خلال العام الماضي

تتضمن الخدمات المقدمة في المسجد الحرام العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل زيارة المسلمين من جميع أنحاء العالم, تشمل هذه الخدمات تقديم المساعدة باللغة العربية واللغات الأخرى، حيث تم توفير فرق عمل متخصصة تركز على تلبية احتياجات الزوار.

التوسع في المرافق

من جهة أخرى، شهد المسجد الحرام توسيعا ملحوظا في المرافق، حيث تم تطوير الساحات والممرات لتسهيل حركة الزوار, يمكن للزائرين الآن الاستفادة من عدة مناطق للراحة والاستراحة أثناء زيارتهم، مما يعكس التزام الإدارة بالعمل على تحسين تجربة الزائرين.

التجهيزات الصحية والأمنية

تولى القائمون على المسجد الحرام اهتماما خاصا بالجوانب الصحية والأمنية لتعزيز سلامة الزوار, تم تعزيز الفرق الطبية، كما تم وضع خطط أمنية شاملة لضمان سلامة الجميع أثناء تواجدهم في المسجد.

ردود الأفعال

والجدير بالذكر أن الزوار أعربوا عن رضاهم الكبير عن مستوى الخدمات المقدمة، حيث عبّر العديد منهم عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة الحرمين, هذه الإيجابية تعزز من رغبة المزيد من المسلمين في زيارة المسجد الحرام واستكشاف معالمه المقدسة.