الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق اليوم فعاليات برنامج دولي في مجال الطاقة النووية يشارك فيه 22 طالباً من جامعة الملك عبد العزيز, يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات العلمية والتقنية لطلاب الجامعات في هذا المجال الحيوي الذي يشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم.

22 طالباً من جامعة الملك عبد العزيز يشاركون في برنامج دولي متخصص بالطاقة النووية

يتطلع البرنامج إلى توفير فرصة للطلاب لاكتساب معرفة متعمقة حول الطاقة النووية, سيتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية يقودها خبراء دوليون في هذا المجال, الطلاب سيكتسبون فهماً شاملاً لتطبيقات الطاقة النووية وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في تطوير مشاريع مستدامة.

الفرص المستقبلية

تستهدف هذه المبادرة تعزيز فرص العمل للطلاب من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة في صناعة الطاقة, من المتوقع أن يسهم البرنامج في فتح آفاق جديدة للطلاب ويساعدهم على بناء شبكة من العلاقات المهنية مع الزملاء والخبراء الدوليين.

تفاعل الطلاب

أعرب الطلاب المشاركون عن حماسهم للانخراط في هذا البرنامج، حيث أكدوا أنهم يتطلعون لتوسيع رؤيتهم العلمية والثقافية, العديد منهم عبروا عن رغبتهم في تطبيق ما سيتعلمونه في مجالاتهم المستقبلية,

هذا البرنامج يعد خطوة هامة نحو تعزيز المعرفة النووية في المجتمع الأكاديمي، ويساهم في تحفيز روح الابتكار والتطوير في مجال الطاقة,