الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة مطرية متوقعة خلال الأيام القادمة، تشمل عددًا من مناطق المملكة، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما يستدعي أقصى درجات الحذر من المواطنين والمقيمين سذوشض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المملكة تستعد وتحذر من موجة مطرية مفاجئة تضرب عدة مناطق سعودية خلال الايام القادمة

بحسب البيان الرسمي الصادر عن الأرصاد فإن الحالة المطرية تبدأ تدريجيًا من يوم الخميس القادم، وتستمر على مدى عدة أيام، حيث من المتوقع أن تؤثر على مناطق عدة، أبرزها:

منطقة الرياض: تشمل العاصمة وأجزاء من المحافظات الشمالية والشرقية.

المنطقة الشرقية: خصوصًا الدمام، الخبر، الجبيل، والهفوف.

منطقة القصيم: بريدة والمناطق المحيطة.

مرتفعات الجنوب: عسير والباحة وجازان، مع احتمالية حدوث سيول خفيفة في بعض الأودية.

مكة المكرمة: خاصةً المحافظات الساحلية مثل جدة ورابغ.

تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في منسوب المياه ببعض المناطق المنخفضة.

لماذا علينا أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد؟

البيانات الجوية لم تعد ترفًا معلوماتيًا، بل هي جزء أساسي من سلامة الأفراد والممتلكات الحالة المطرية المتوقعة لا تعد من الظواهر الخفيفة، بل تصاحبها تغيّرات قد تؤثر على: