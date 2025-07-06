الرياض - كتبت رنا صلاح - أغلقت الجهات المختصة في العاصمة الرياض عدداً من محطات تعبئة المياه التي تعمل بشكل غير قانوني، وذلك ضمن جهد متواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين, جاءت هذه الحملة عقب الانتباه لعدة شكاوى من السكان حول تلوث المياه وجودة العبوات، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية اللازمة.

إغلاق محطات تعبئة المياه المخالفة في مدينة الرياض

استهدفت الحملة محطات تعبئة المياه التي لم تمتثل للشروط الصحية، حيث تم فحص عدة منشآت في مناطق متفرقة من المدينة, وظهرت نتائج الفحوصات وجود مستويات تلوث في بعض المحطات، مما استدعى الفحص الشامل لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق, وقد شارك في الحملة فرق من وزارة الصحة والشؤون البلدية والقروية، لضمان دقة الفحوصات وسرعة تنفيذ الإجراءات.

أهمية الالتزام بالمعايير الصحية

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود المدينة لتعزيز وعي المجتمع بأهمية المياه النظيفة والحفاظ على الصحة العامة, التساهل في استخدام مياه ملوثة يمكن أن يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض، لذا فإن الالتزام بالمعايير يعد ضرورة ملحة, وتمت دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات أو محطات غير مرخصة لمساعدتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم من جهود الجهات المختصة، مشيدين بعمليات التفتيش والمراقبة, وأكدوا أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على صحة المواطنين وسلامتهم، مطالبين بتكثيف الجهود لمراقبة جميع مصادر المياه,