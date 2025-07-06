الرياض - كتبت رنا صلاح - أهم أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن وكيفية تقديم أعتراض

ما هي أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن؟

تغافل الشخص عن تحديث بياناته الشخصية أو المالية.

تسجيل أفراد من نفس الأسرة كأسر مستقلة دون مبرر.

تقديم معلومات غير صحيحة أو دقيقة في المستندات الرسمية.

وجود تضارب بين البيانات المسجلة والبيانات لدى الجهات الحكومية.

نقص الأوراق الرسمية المتعلقة بالعائلة، مثل بيانات الأطفال أو الأبوين.

عدم وجود بيانات معينة في الملفات الشخصية.

تجاوز الدخل الشهري للأسر الحد المسموح به.

افتقار الشخص للإقامة في المملكة لفترة معينة.

عدم تحديث عدد أفراد الأسرة بانتظام.

كيفية تقديم اعتراض على عدم الأهلية

إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بعدم الأهلية، يمكنك تقديم اعتراض بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر الرابط www.ca.gov.sa.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اذهب إلى تفاصيل دراسة الأهلية للتحقق من وضعك.

اختر خيار تقديم الاعتراض.

حدد السبب الرئيسي للاعتراض ورفع المستندات الداعمة لذلك.

اضغط على خيار تأكيد لإرسال الطلب، وتابع حالة الاعتراض من حسابك بشكل دوري.

يُمكنك الآن الحصول على معلومات شاملة حول أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن وكيفية تقديم الاعتراض بشكل فعال عبر فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإخطار, للحصول على تفاصيل أكثر، تتبع حساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.ca.gov.sa.