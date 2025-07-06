الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تحديد الحد الأدنى لعمر الحجاج لهذا العام 1445 هجريًا، حيث اشترطت أن يكون العمر لا يقل عن 15 عامًا بتاريخ 1/12/1445هـ ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم موسم حج آمن ومريح لجميع المشاركين شفعاث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صـدمـة للحجاج .. قرار عاجل بمنع هذه الفئة العمرية من الحج في 1446 من السعودية

أوضحت الوزارة أن القرار جاء ردًا على استفسار تقدمت به سيدة ترغب باصطحاب ابنها البالغ 14 عامًا كمحرم في رحلة الحج، حيث أكدت الجهات المختصة أن العمر الأدنى المسموح به هو 15 عامًا، ولا يُسمح لمن هم دون هذا السن بالحصول على تصاريح الحج أو أداء المناسك.

ويهدف هذا التحديد إلى:

حماية القصر من مشقة الرحلة.

تنظيم تدفق الحجاج بشكل أكثر كفاءة.

ضمان الالتزام بالضوابط الصحية والأمنية.

متطلبات التسجيل والتصاريح

أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا حتى تاريخ 7/12/1445هـ، وذلك وفقًا لتوفر المقاعد. وللحصول على تصريح الحج، يجب الالتزام بما يلي:

التسجيل من خلال إحدى الحملات المعتمدة رسميًا عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

تقديم البيانات الشخصية الصحيحة.

الالتزام بالموعد المحدد لتأكيد التسجيل.

عدم التسجيل ضمن حملة معتمدة يؤدي إلى إلغاء التصريح تلقائيًا وقد يتعرض من يؤدي المناسك دون تصريح رسمي إلى غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي، إضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.