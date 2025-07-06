الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق ضوابط صارمة على صرف المعاشات ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور وهذه الإجراءات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المادة 23 من اللائحة التنفيذية، تمثل نقطة تحول حقيقية في طريقة التعامل مع الدعم، حيث لم يعد هناك مجال للتهاون أو العشوائية لعرصط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة كبرى لـ 8 فئات .. إيقاف دعم حساب المواطن عنها نهائيا بدءا من الشهر المقبل

الواضح أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من إعادة ضبط النظام، ليس فقط من حيث الكفاءة في الصرف، ولكن أيضًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان أن أموال الدولة تذهب للمواطنين الذين هم بالفعل بحاجة إلى هذا الدعم، دون استغلال أو تلاعب.

الإصلاحات لم تأتِ عبثًا، بل بُنيت على بيانات حقيقية وتحليلات دقيقة، كشفت أن هناك فئات لم تعد تستحق هذا المعاش، إما بسبب تغير أوضاعهم المعيشية أو بسبب إخلالهم بالشروط.

من هم الفئات الـ8 الذين سيتم استبعادهم؟

من فقدوا أحد شروط الاستحقاق الأساسية

هذا هو أول وأهم سبب فشروط الاستحقاق هي الأساس في بناء النظام، وأي إخلال بها يُسقط الحق فورًا ومن أبرز هذه الشروط:

تجاوز الحد الأدنى المانع للدخل الشهري، أي أن دخل المستفيد أصبح أعلى من الحد المسموح به.

تغير الوضع الاجتماعي أو المعيشي، مثل الزواج، أو الحصول على وظيفة بدخل ثابت.

من قدموا بيانات خاطئة أو مضللة

هؤلاء هم الفئة التي تتعمد التحايل سواء بتسجيل معلومات غير صحيحة عند التقديم، أو بإخفاء مصادر دخل، أو حتى بالتلاعب أثناء التحديثات الدورية للبيانات.

الوزارة لن تتسامح مع من يكذب أو يزور أو يضلل وسيُعرض المخالف للمساءلة القانونية، وليس فقط لوقف المعاش.

من تنازلوا طوعًا عن المعاش

قد لا يصدق البعض لكن هناك من يتقدم رسميًا بطلب تنازل عن دعم الضمان الاجتماعي وهنا تجري الوزارة إجراءات تحقق، ثم تقوم بإيقاف المعاش احترامًا لطلب المستفيد.

من يخلون بخطة التأهيل المهني

الضمان الاجتماعي المطور لا يقدّم فقط دعمًا ماليًا، بل يسعى لتأهيل القادرين على العمل ومن هنا توضع خطة تدريبية أو تأهيلية بالتعاون مع شركاء الوزارة في سوق العمل.

من يقيمون إقامة دائمة في مراكز الإيواء أو العلاج

الدولة تتكفل بكل ما يحتاجه المقيم في هذه المراكز من طعام، علاج، سكن، ورعاية لذلك لا معنى لأن يتلقى دعمًا إضافيًا.

بمجرد تأكيد الإقامة الدائمة في مركز من هذه المراكز، يتم وقف الدعم تلقائيًا، لحين تغيير الوضع.

في حال وفاة المستفيد

الوفاة تعد من الأسباب الطبيعية لإيقاف صرف المعاش، وبمجرد أن يصل إشعار رسمي للوزارة، يتم إغلاق ملف الضمان للمستفيد فورًا.

لكن الوزارة في نفس الوقت تراجع وضع أسرة المتوفى، وقد تُستكمل المساعدة من خلال أحد أفراد العائلة إذا توفرت شروط الاستحقاق.

من يتقاعسون عن البحث عن عمل

من يصنف ضمن الفئة القابلة للعمل، مطلوب منه أن يبحث بجدية عن وظيفة وهذا يشمل:

التسجيل في منصات التوظيف.

عدم رفض العروض الوظيفية المتناسبة.

التفاعل مع برامج التدريب المهني التي توفّرها الوزارة.

من لا يُحدثون بياناتهم في الوقت المحدد

هذا الخطأ الشائع كلف الكثيرين وقف الدعم دون أن يشعروا النظام يشترط تحديث البيانات الشخصية، العائلية، والمالية خلال 30 يومًا من تاريخ طلب التحديث.