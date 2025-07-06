الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم عمليات الاستقدام وتحديث أنظمة الهجرة بما ينسجم مع معايير الأمن المجتمعي والتوازن الديموغرافي، أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات نكيهظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار مفاجئ .. السعودية تفرض ضوابط صارمة على الزيارات العائلية لليمنيين في 1447

القرار الجديد جاء محددًا، لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد فلكي يتقدم أي مقيم يمني في السعودية بطلب استقدام أحد أقاربه للزيارة العائلية، عليه الالتزام بمجموعة من الشروط الأساسية، التي أعلنتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجوازات، وهي كالتالي:

أولًا: إثبات صلة القرابة المباشرة

لا يتم قبول الطلبات إلا إذا كانت مرفقة بـ وثائق رسمية مصدّقة ومترجمة تُثبت صلة القرابة المباشرة بين المقيم والزائر. والمقصود بـ"القرابة المباشرة" هم فقط:

الزوجة

الأبناء

الوالدان

لا يشمل القرار الأخوة، أو الأعمام، أو الأخوال، أو أبناء العمومة، مهما كانت الظروف، إلا في حالات استثنائية تُصنف تحت بند الحالات الإنسانية.

ويشترط أن تكون الوثائق المرفقة:

موثقة من الجهات الرسمية اليمنية.

مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

مختومة ومعتمدة من القنصلية السعودية (إن تطلب الأمر).

ثانيًا: مدة صلاحية إقامة المقيم

لا يقبل أي طلب من مقيم تبقّى على صلاحية إقامته أقل من 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. وهذا الشرط يضمن استقرار حالة المقيم، ويؤكد جديته في التقديم، ويمنع التلاعب أو تقديم طلبات في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الإقامة.

ثالثًا: جواز سفر الزائر

على الزائر المُراد استقدامه أن يحمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ويرفض الطلب تلقائيًا في حال كانت المدة أقل، بغض النظر عن وجود حجوزات سفر أو ظروف إنسانية.