الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية دائماً إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفي إطار هذا التوجه أُطلقت خطوات جديدة لتيسير عملية الاستعلام عن الضمان الصحي عبر منصة أبشر يعتبر هذا المشروع جزءاً من الجهود الرامية لتسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية اللازمة مما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.

طريقة سهلة للاستعلام عن الضمان الصحي في منصة أبشر خطوة بخطوة للمستخدم المصري

يسهّل موقع أبشر سواء عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية على المستخدمين القيام بعمليات الاستعلام عن الضمان الصحي هذا الأمر يتطلب بعض الخطوات البسيطة على النحو التالي

عملية تسجيل الدخول

للبدء، يجب على المستخدم الدخول إلى موقع أبشر وتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في حال واجهتكم أي مشكلة في الدخول فتوفر المنصة خطوات سهلة لاستعادة الوصول مما يضمن سهولة الوصول للخدمات بعد نجاح عملية تسجيل الدخول، ستظهر قائمة بالخدمات المتاحة أمام المستخدم.

عرض المعلومات الصحية

بمجرد الدخول إلى قسم الخدمات الصحية يمكن للمستخدم النقر على خيار الاستعلام عن الضمان الصحي ستظهر صفحة شاملة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالضمان بما في ذلك تفاصيل المواعيد والخدمات المتاحة إن الاطلاع على هذه المعلومات يساعد الأفراد في التخطيط لمتابعة صحتهم وضمان تلقي الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

مميزات استخدام منصة أبشر

تقدم منصة أبشر الكثير من المميزات الأخرى التي تسهل حياة المستخدمين مثل إمكانية حجز المواعيد وإصدار التصاريح كما تُواصل الحكومة الجهود لتطوير المنصة بما يلبي احتياجات الجميع مما يساهم في تقديم الخدمات الطبية بأسلوب أكثر فعالية تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية.