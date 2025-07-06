الرياض - كتبت رنا صلاح - في سياق اهتمامنا بتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للطلاب في المملكة سنستعرض اليوم التفاصيل المتعلقة بموعد التسجيل لاختبار القدرات العامة والذي يُعتبر خطوة مهمة للراغبين في الالتحاق بالجامعات يمكن للطلاب التسجيل عبر الموقع الرسمي سعودي أون، الذي يقدم كل ما هو جديد حول هذا الاختبار.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة 1446 في قياس وكيفية الاستعداد بشكل فعّال

لفهم أفضل للاختبار يوضح المركز الوطني للقياس أن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب على المتقدمين مراعاتها

يتعين على المتقدم أن يكون خريجاً من المرحلة الثانوية بمختلف التخصصات.

يجب أن يكون لديه رغبة في الالتحاق بإحدى الجامعات المنتشرة في المملكة.

تجب مراعاة قيمة رسوم التسجيل والتي تتحدد بمبلغ 100 ريال للتسجيل المبكر و150 ريال للتسجيل المتأخر، و200 ريال للمسجلين من خارج المملكة.

شرط أساسي هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم والاختبارات.

لا بد من التسجيل عبر الإنترنت.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة عبر قياس

أعلن المركز الوطني للقياس عن فتح باب التسجيل لطلاب اختبارات القدرات العامة لعام 1447 يتوجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد المهمة حيث يبدأ التسجيل للطلاب الذكور اعتبارًا من يوم الأحد 1 سبتمبر وللطالبات في 8 سبتمبر من نفس العام, للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي سعودي أون.

خطوات التسجيل في اختبار القدرات العامة 1447

يستطيع المواطنون في المملكة التسجيل بسهولة عبر الإنترنت إليك طريقة التسجيل خطوة بخطوة

زيارة رابط المركز الوطني للقياس.

النقر على قسم الخدمات.

اختيار خدمات الأفراد.

تحديداختبار القدرات العامة.

النقر على احجز موعدك الآن.

تحديد خيار الاختبار الورقي.

اختيار الوقت والمكان المناسبين للطالب.

تحديد موعد الاختبار المناسب.

النقر على التالي.

التحقق من صحة المعلومات المدخلة بالكامل.

في النهاية النقر على الموافقة على تسجيل موعد الاختبار.

إن الكثير من الطلبة يسعون لتقديم امتحان القدرات العامة ويستطيعون الآن التسجيل بسهولة عبر الإنترنت مع ضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها لاستكمال التسجيل للمزيد، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي سعودي أون للحصول على آخر المستجدات.