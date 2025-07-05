الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين منظمة الإيسيسكو وهيئة التراث حيث يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه الاجتماع يأتي في وقت حساس يركز فيه العالم على أهمية التراث في تعزيز الهوية الثقافية والتنمية المستدامة.

الإيسيسكو وهيئة التراث تناقشان سُبل تعزيز التعاون لحفظ وتثمين التراث الثقافي

تتضمن المحاور الرئيسية التي ستتناولها المناقشات سبل تبادل المعرفة والخبرات الفنية، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات في حفظ التراث من المتوقع أن تقوم الهيئتان بتحديد مشاريع مشتركة تهدف إلى الحفاظ على المواقع الأثرية وتعزيز السياحة الثقافية في الدول الأعضاء.

أهمية التراث الثقافي

تعتبر حماية التراث الثقافي جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية لكل دولة حيث يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والمعرفية بين الشعوب من خلال التعاون بين الإيسيسكو وهيئة التراث، يمكن تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الحفظ والترميم.

مستقبل التعاون

يتطلع المسؤولون إلى بناء شراكات قوية تسهم في التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الثقافي من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى مشاريع تنموية تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بالمعالم التراثية.