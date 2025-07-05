الرياض - كتبت رنا صلاح - تتوقع الأرصاد الجوية تغيرات ملحوظة في حالة الطقس في الأيام المقبلة، حيث تشير التقارير إلى نشاط ملحوظ للرياح قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في عدة مناطق يكون هذا الطقس غير المستقر مسببًا لتدني مستوى الرؤية في بعض الأماكن، مما يستدعي أخذ الحذر من قبل جميع المسافرين والسائقين.

رياح قوية تتسبب في إثارة الأتربة والغبار بمناطق متعددة

من المتوقع أن تؤدي الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية لأقل من المعتاد، خصوصا في المناطق المفتوحة ينصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتقليل من القيادة في الظروف السيئة، خاصة مع تزايد فرص تأثير الغبار على الحياة اليومية.

تحذيرات من الأرصاد الجوية

أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرات بضرورة متابعة تحديثات حالة الطقس، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثير هذه الأجواء يتوقع أن يمر بعض المواطنين بظروف مناخية غير مريحة، لذا ينصح البقاء في المنازل إذا أمكن.

استعدادات الجهات المعنية

تعمل الجهات المعنية على تجهيز خطط للطوارئ لضمان سلامة المواطنين، حيث يتم مراقبة تطورات الطقس بشكل دقيق تتعاون الفرق الميدانية مع ساحات الطرق لضمان خلوها من الحوادث الناتجة عن الأجواء السيئة.