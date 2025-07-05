الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن تخفيضات غير مسبوقة على رسوم المرافقين لعام 1446 هـ (2025 م) وتشمل هذه المبادرة إعفاءات لفئات محددة وتسهيلات في سداد الرسوم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة لجميع السكان ضمن رؤية المملكة 2030 غذتكق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة سارة للمقيمين .. تخفيضات تاريخية على رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446!

أصدرت المديرية العامة للجوازات قائمة محدثة بالفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين، وتشمل:

أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.

الطلاب الأجانب الحاصلين على منح دراسية من الدولة.

حاملي الجوازات الدبلوماسية.

العمالة المنزلية (سائق، خادمة، مربية، عامل منزلي).

المتقاعدين من مؤسسات الدولة الرسمية.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

آلية الاستفادة من الخصومات

للاستفادة من الخصومات والإعفاءات، يجب التأكد من توافر الشروط المرتبطة بكل فئة ويمكن تقديم طلبات الإعفاء إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر، أو عبر مراجعة إدارة الجوازات مباشرة إذا دعت الحاجة لتقديم وثائق داعمة.

آلية الدفع الإلكتروني للرسوم

لتسهيل عمليات السداد وتجنب الأخطاء، توفر الحكومة السعودية نظامًا رقميًا آمنًا وشفافًا يتيح دفع رسوم المرافقين عبر المنصات المصرفية ويمكن اتباع الخطوات التالية لإتمام الدفع عبر مصرف الراجحي:

الدخول إلى منصة الراجحي الإلكترونية.

اختيار خدمة المدفوعات الحكومية.

إدخال رقم إقامة المرافق بدقة.

التحقق من تفاصيل الحساب البنكي.

تأكيد عملية السداد واستلام إشعار الدفع.

مراجعة صلاحية الإقامة لتفادي الغرامات.

أهمية هذه الخطوة للمقيمين

بالنظر إلى الأعباء المالية التي يتحملها المقيمون فإن هذه التخفيضات توفر فرصًا حقيقية لتوفير آلاف الريالات سنويًا، خاصة للعائلات التي تضم عددًا كبيرًا من المرافقين كما أن الإعفاءات تعكس فهماً عميقاً من الحكومة لواقع الحياة اليومية للأسر المقيمة، وتسهم في تعزيز استقرارهم وراحتهم داخل المملكة.